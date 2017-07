Rethink Robotics baut Marktpräsenz in Europa weiter aus

Nachdem in DACH, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Polen und der Türkei bereits ein umfassendes Netzwerk mit namhaften Distributoren aufgebaut wurde, folgen nun die aufstrebenden Märkte in Spanien und Dänemark. Rethink Robotics setzt auch dort auf die Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern: • miCobot (Spanien) unterstützt seine Kunden dabei, ihre Produktionsprozesse zu automatisieren und stellt Know-how bei Entwurf, Installation sowie Wartung bereit. • Intra Automation (Spanien) bietet Technologie, Hilfe und Weiterbildung rund um das Thema industrielle Automatisierung und Cobots an. • Robots Colaborativos (Spanien) ist sowohl auf Automatisierung, als auch 3D-Druck sowie Ingenieursdienstleistungen fokussiert. Das Unternehmen unterstützt seit 2001 Kunden wie Nissan, Peugeot oder Opel. • Eltronic (Dänemark) ist ein Experte, wenn es darum geht, Produktivität. Flexibilität und Effizienz zu steigern. Das Unternehmen bietet Lösungen für den gesamten Product Development Cycle, an der Schnittstelle von IT und Automatisierung (Industrie 4.0). Europa ist der am schnellste wachsende Markt für den Cobot-Anbieter aus Boston. Ziel ist es, die europäischen Kunden bestmöglich zu versorgen, damit sie das enorme Potenzial kollaborativer Roboter optimal nutzen können. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Partnern, denn wir erleben in ganz Europa eine rasant steigende Nachfrage nach den Rethink-Robotern – von Unternehmen aller Größen und Branchen. Mit ihrer Erfahrung und ihrem Know-how unterstützen unsere Partner Kunden optimal“, erklärt Darius Wilke, Senior Manager, European Business Development, Rethink Robotics. „Unternehmen automatisieren mit der Mensch-Roboter-Kollaboration ganz neue Bereiche. Unsere Kunden steigern so ihre Wettbewerbsfähigkeit und entlasten ihre Mitarbeiter von schwierigen oder unangenehmen Aufgaben.“ Die vier neuen Distributoren vertreiben in Zukunft den kollaborativen Roboter Sawyer und sind darauf spezialisiert, Unternehmen bei ihren Automatisierungs- oder Robotikprojekten zu unterstützen. Sawyer zeichnet sich durch Train-by-Demonstration, also das Lernen durch das Führen des Roboterarms, seine integrierte Kamertechnik, Click-Smart-Greiferkits und die Intera 5-Software aus. Damit kann der Cobot innerhalb von Minuten in Betrieb genommen werden. Sawyer ist damit ideal für Aufgaben, bei denen Flexibilität und Leistungsfähigkeit nötig sind.