So geht’s schneller

Monique vom Stein, Pflitsch-Produktmanagerin: „Bei der Produktentwicklung spielen Kosten- und Zeitersparnis sowie Qualitätsanforderungen eine wichtige Rolle für den Erfolg des Produktes. Dazu nutzen Anwender diverse Engineering-Tools. Wir haben uns für Eplan entschieden, weil diese CAE-Lösung für die Schaltschrankplanung weltweit angewendet und aktuell von mehr als 137.000 Anwendern genutzt wird. Durch das Eplan Data Portal wird eine Schnittstelle zwischen Anwender und Hersteller geschaffen.

Unsere Kunden können Pflitsch-Produktdaten jetzt direkt aus dem Eplan Data Portal ziehen. Damit beschleunigen sie Planungs- und Entwicklungszeiten und komplettieren ihre Dokumentation. Anwender, die Pflitsch bisher noch nicht kennen, haben über Eplan die Chance, sich von den Vorteilen unserer Produkte zu überzeugen.“

Zurzeit haben wir bereits über 180 Artikel im Eplan Data Portal platziert. Dazu zählen unsere blueglobe-Kabelverschraubungen als Standard-Variante in Kunststoff, Messing und Edelstahl sowie das passende Zubehör. Außerdem sind die EMV-Lösung blueglobe TRI und die blueglobe Clean Plus, unsere Kabelverschraubung nach Hygienic Design, integriert. Es gibt Überlegungen, den Uni Dicht Kabelverschraubungsbaukasten ebenfalls in das Eplan Data Portal zu integrieren – gegebenenfalls in Kombination mit einem komfortablen Produktkonfigurator.“

www.pflitsch.de