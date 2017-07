Smarte Vermessung

Bei den Sensoren handelt es sich um vorkonfigurierte Profilsensoren, die auf dem Lichtschnittprinzip basieren. Die Vermessung der Objekte erfolgt unabhängig von Farbe, Oberflächen und Höhenschlag. Die PosCon Sensoren können in Relation zur Standardmontage bis zu ±30 Grad in einem beliebigen Winkel geneigt montiert werden und benötigen keinen Reflektor. Einsatzmöglichkeiten sind zum Beispiel die effiziente Bestimmung von Blechdicken in der In-Line Qualitätskontrolle bei der Materialzuführung. Der Sensor führt selbst bei schnellen Transportgeschwindigkeiten einen verlässlichen, automatischen Abgleich mit Toleranz-Schwellenwerten durch. Dank spezifischer Algorithmen misst der PosCon 3D auch präzise auf sehr dunkle Oberflächen aus hoch absorbierenden Materialien wie z.B. Gummi. Ein Einsatzgebiet ist hier die Toleranzprüfungen bei schwarzen Gummibändern mit Stahlgewebe. Die effiziente Vermessung ohne komplexe Programmierungen ermöglicht eine schnelle Weiterver-arbeitung dank unmittelbarer Auswertungen der Messresultate. www.baumer.com/qualitycontrol