Monteurs little helper

Die Dämpfung optimal einzustellen ist wichtig für einen störungsfreien Betrieb, Laufruhe sowie hohe Lastwechselfrequenzen in Anlagen. Das Tool zeigt dem Monteur direkt an, in welche Richtung die Dämpfung verstellt werden muss. Die Smartphone-App visualisiert außerdem die eingestellte Dämpfungscharakteristik und die Kolbengeschwindigkeit. Das Diagnose-Tool wird einfach auf dem Zylinder fixiert. Durch die Auswertung der Lage und Geschwindigkeit des Kolbens mittels Magnetsensoren, erkennt das CAT, wie die Einstellung der Endlagendämpfung verändert werden muss. CAT eignet sich für die Inbetriebnahme und Überprüfung bei den Aventics-Zylinderserien PRA, CSL-RD, MNI, ICL, ITS, TRB und CCL. Das Cushioning Adjustment Tool ergänzt das breite Angebot an Engineering- und Montage-Tools von Aventics. Ziel der von Aventics forcierten Digitalisierung der Pneumatik sind niedrigere Kosten, höhere Anlagensicherheit, einfachere Maschinenauslegung und -konstruktion sowie ein längerer Life-Cycle. www.aventics.com