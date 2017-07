Auf aufsteigendem Ast

Stefan Brandl, Vorsitzender der Geschäftsführung der ebm-papst Unternehmensgruppe: „Wir konnten im vergangenen Geschäftsjahr unsere führende Position weiter ausbauen, viele neue Arbeitsstellen schaffen und den höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte erzielen. Mit Rekordinvestitionen im In- und Ausland generieren wir die Kapazität für weiteres gesundes Wachstum der Gruppe.“ Im laufenden Geschäftsjahr (1. April 2017 bis 31. März 2018) investiert ebm-papst weltweit insgesamt 164,2 Mio. €, unter anderem in ein neues Entwicklungszentrum am Standort Mulfingen, eine Erweiterung der Automotivproduktion in Herbolzheim sowie einen Neubau seines Getriebestandorts in Lauf. Für das aktuelle Geschäftsjahr plant die ebm-papst Gruppe einen moderaten Umsatzzuwachs von 3,1% auf 1.960 Mrd. €. Rund 112 Mio. € (+6,5%) wird der Technologieführer für den Bereich Forschung und Entwicklung bereitstellen, unter anderem für die Weiterentwicklung der Gebiete Aerodynamik/Akustik, Digitalisierung und Antriebstechnik. www.ebmpapst.com