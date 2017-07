Bis zu 70 Prozent mehr Leistung

Als Basis bietet Afag seinen Kunden standardisierte Achsen vom Typ PEL (Portal Einzelführung Linearmotor) und PDL (Portal Doppelführung Linearmotor) an. Um sie noch leistungsfähiger zu machen, hat der Spezialist für Handhabungs- und Zuführtechnik diese technisch weiter optimiert und unter anderem die Kühlung erheblich verbessert. Dazu wurden die Kühlkörper ideal an den beweglichen Stator in der Achse angepasst und die Kühlfläche vergrößert. Zudem wurde das weit verbreitete Afag Befestigungsraster in den Schlitten integriert. Das ermöglicht ein direktes und stabiles Verschrauben der Module ohne eine Adapterplatte. Ein weiterer Vorteil: Ein eigens konstruiertes Strangpressprofil, das speziell auf die Anforderungen der Achse abgestimmt ist, sorgt für noch mehr Steifigkeit. Die Anwender profitieren außerdem von einer hervorragenden Verfahr- und Positionierpräzision. www.afag.com