1000 und ein Kran

Große Temperaturschwankungen, starke Vibrationen oder auch Bewegungen der gesamten Stahlkonstruktion müssen berücksichtigt werden, wenn neue Anlagen oder Retrofits an bestehenden Kranen geplant werden. In den allermeisten Fällen kommen auf langen Verfahrwegen Rollen-Energieketten zum Einsatz, wodurch die Lebensdauer der Komponenten erhöht und die Antriebsleistung reduziert wird. Kombinieren lassen diese sich auch mit den neuen isense Modulen – durch verschiedene Sensoren werden beispielsweise Bewegung und Verschleiß des Energiekettensystems gemessen, wodurch sich ein Austauschtermin im laufenden Betrieb vorhersagen lässt und dadurch die Ausfallsicherheit erhöht wird. „Der große Durchbruch war bei uns sicher die Entwicklung der Rollen-Energiekette, mit der wir im Jahr 2000 die Katzstromversorgung des ersten STS-Krans ausgerüstet haben“, begründet Theo Diehl, Leiter Branchenmanagement Krantechnik und an einer Vielzahl dieser 1.000 Projekte direkt beteiligt, den Erfolg von Igus in der Branche. Durch Rollen in den Kettengliedern sinkt der Reibwert auf langen Verfahrwegen enorm, wenn sich das Obertrum der Kette auf dem Untertrum ablegt. Dadurch lässt sich bis zu 57 Prozent der benötigten Antriebsenergie einsparen, um das Energiekettensystem zu bewegen. www.igus.de