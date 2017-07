Intelligente Befestigungslösung für Leichtbauroboter

Mit „Leoni B-Flex“ erweitert das Unternehmen sein Portfolio um eine flexible und rutschhemmende Befestigungslösung für Leichtbauroboter. Das Prinzip dieser Lösung ist denkbar einfach: Bestehend aus zwei Komponenten, den Klettbändern und den flexiblen Haltern, wird bei der Installation am Roboter das Klettband in die entsprechenden Einführungsschlitze der Halter eingeführt. Anschließend werden die Halter an der gewünschten Stelle am Roboter positioniert sowie die Komponenten zwischen Klettband und Halter durchgeführt. Zuletzt muss das Klettband lediglich noch festgezogen und verschlossen werden. Die einfache und schnelle Installation ohne Werkzeuge ist nur ein Vorteil dieser Lösung, die sich auch für Schnell-Reparaturen – durch die Befestigung von Komponenten an größeren Roboterarmen oder am Wellrohr – eignet. Durch das thermoplastische Material und die dadurch gewonnene Biegsamkeit der Halter ist „Leoni B-Flex“ zudem auf unterschiedlichsten Oberflächen, Profilen und Umfängen einsetzbar ohne ins Rutschen zu geraten. Besonders geeignet ist das System auch für kollaborative Roboter, die eng mit Menschen zusammenarbeiten – das nachgiebige Material schließt Verletzungen durch scharfe Kanten aus. Darüber hinaus verfügt die Befestigungslösung über ein geringes Gewicht sowie minimierte Störkonturen aufgrund der geringen Bauhöhe. Mit “Leoni B-Flex” bedient Leoni zukünftig all jene Einsatzfelder und Märkte, in denen Leichtbau- und kollaborative Roboter zum Einsatz kommen. Diese reichen von Tätigkeiten wie dem Entgraten, Bestücken, Verpacken und Montieren in bestehenden Industrien bis hin zum Einsatz in gänzlich neuen Märkten wie der Uhren-, Pharma- und Chemie- sowie Möbelindustrie. www.leoni.com