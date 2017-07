Michael Volz geht

Herr Volz zieht sich nach 17 Jahren erfolgreicher Geschäftsentwicklung aus dem operativen Geschäft zurück, bleibt der HMS-Unternehmensgruppe aber auch weiterhin eng verbunden. Als freiberuflicher Unternehmensberater wird er zukünftig für HMS strategische Aufgaben bei der Erschließung neuer Geschäftsfelder sowie im Bereich von Industrie 4.0 und dem industriellen Internet der Dinge übernehmen.

Als Nachfolger von Herrn Volz übernimmt Herr Döring den Vorsitz der Geschäftsführung sowie die Leitung der kontinentaleuropäischen Vertriebsorganisation und wurde in das Corporate Management Team der HMS-Unternehmensgruppe berufen. Herr Döring verfügt über langjährige Erfahrungen in der Automatisierungsbranche und war zuletzt in der Geschäftsführung für das Ressort Vertrieb zuständig.

www.hms-networks.de