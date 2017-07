Wechsel in der Chefetage

Der neue Geschäftsführer ist bereits seit 25 Jahren bei der Daihen Corporation tätig und bringt ein reichhaltiges Portfolio an schweißtechnischen Erfahrungen mit – Takahashi hat als internationaler Schweißfachingenieur (IWE) bereits unterschiedliche Führungs-aufgaben innerhalb der Muttergesellschaft erfüllt, war an Optimierungs- und Automatisierungsprozessen in der eigenen Fertigung beteiligt und hat sich an sechs Daihen-Standorten in drei Ländern, Japan, China und Thailand, bei der erfolgreichen Durchführung schweißtechnischer Projekte bewährt. In den letzten vier Jahren vor seiner Nominierung zum Geschäftsführer war Takahashi als Bereichsleiter im Geschäftsbereich Schweißen und Mechatronik Business für die gesamte Planung und Verwaltung verantwortlich. Zukünftig zeichnet sich Takahashi für sämtliche europäischen OTC Standorte und die Erfüllung der strategischen Geschäftsziele verantwortlich. Darunter fällt auch die enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung von Daihen Varstroj. www.otc-daihen.de