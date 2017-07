Doppelt einfach

Die spänedichten Rohre bestehen aus nur zwei Teilen: einem Kettenglied und einem Öffnungssteg, der hier als formschlüssiger Deckel fungiert. Diese Deckel lassen sich sehr leicht öffnen und beidseitig aufschwenken – und das nun teilweise entweder im Innen- oder Außenradius. So können Anwender die für sie passende Variante wählen, wodurch Montage- oder auch Instandhaltungsarbeiten noch einfacher werden. „Die spänedichten E-Rohre von Igus sind vor allem für den Werkzeugmaschinenbau sehr interessant, da hier oft eine sichere Energieführung im Spänebereich gefordert wird“, erklärt Lukas Czaja, Leiter Branchenmanagement Werkzeugmaschinenbau bei igus. „Diese Branche steht vor der großen Herausforderung, den zunehmenden Preisdruck in Kombination mit rasant wachsenden technischen Anforderungen zu meistern. Die Serie R2.1 bietet hervorragenden Späneschutz, lässt sich effizient montieren und besticht zudem durch ein sehr gutes Preis-Leitungs-Verhältnis.“ Beim Spänetest im 2.750 Quadratmeter großen igus Testlabor wurde bewiesen, dass die Rohre der Serie R2.1 zu den dichtesten Energierohren am Markt gehören. Bei diesem Labortest wird das Rohr kontinuierlich in einer Spänetrommel bewegt, die mit zwei Kilogramm Metallspänen unterschiedlichster Größe und Form befüllt ist. Nach 100.000 Zyklen wies das R2.1 der Baugröße 40 lediglich 0,5 Gramm Späne im Innern auf. www.igus.de