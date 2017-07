Messplätze für individuelle Kundenanforderungen

Von der einfachen manuell bedienten Lösung bis hin zur vollautomatisierten roboterbeladenen Lösung für die Inline-Messung. Mahr projektiert und vertreibt diese Lösungen in Europa, Amerika und Asien – inklusive Beratung und After-Sales-Service. Mahr stellt sich seit Jahrzehnten mit „Engineered Solutions“ den Herausforderungen vieler Kunden: Als einer der weltweit führenden Hersteller von Fertigungsmesstechnik sowie Applikationsspezialist bietet das Unternehmen Messlösungen, die ganz auf die Anforderungen von individuellen Werkstücken und Wünschen der Qualitätssicherung in Produktionsbetrieben konzipiert werden. Mit manuellen, halb- oder vollautomatischen Messvorrichtungen können dimensionelle Merkmale wie z. B. Durchmesser, Länge, Abstand, Höhe, Position, Rundlauf und Rundheit aber auch Oberflächen- und komplexe Konturmerkmale schnell, einfach und präzise gemessen werden – ob im Messraum, direkt an der Fertigungsinsel oder eingebunden in die Produktionslinie. Mahr „Engineered Solutions“ vereint kundenspezifische Messlösungen und Know-how verschiedener Produktgruppen von Mahr wie die High-End-Geräte von „MarSurf“ für die Kontur- und Oberflächenmessung, „MarSolution“ mit Verwendung der Komponenten des Millimar-Programms oder die Wellenmessplätze von „MarShaft“, die in robotergestützte Abläufe integriert werden. Je nach Messaufgabe greift Mahr dabei auf taktile, pneumatische oder optische Sensoren zurück. Zusätzlich gewünschte Funktionen wie z. B. Abwiegen oder Gravieren von Werkstücken können zudem in die Messvorrichtung integriert werden. Dabei baut Mahr auf seine eigene jahrzehntelange Erfahrung in diesem Bereich auf und vermarktet diese bereits seit längerem weltweit. Zum Mahr „Engineered Solutions“ Standort Göttingen (Deutschland) kommt die Kompetenz für Kundenlösungen der zur Mahr-Gruppe gehörenden Unternehmen MWF Roland Friedrich GmbH (Großostheim/Deutschland), SMPR (Grand Couronne/Frankreich) sowie Mahr Inc. (Providence/USA). Auch in Asien ist Mahr bezüglich kundenspezifischer Messplätze sehr gut aufgestellt: In Suzhou in China verfügt Mahr über einen eigenen Standort, von dem aus Kunden umfassend betreut werden. Damit können die Leistungen von „Engineered Solutions“ international erbracht werden.