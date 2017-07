Ein Löwe für drei Roboter

Bereits im November 2016 wurde der Roboterapplikation in Berlin der “Red Dot: GRAND PRIX” verliehen. Das Projekt THREEBOTS (Drei Roboter) ist Teil der Marken- und Produktpräsentation von Mitsubishi Electric und wurde entwickelt und realisiert von Elastique, Agentur für Markenkommunikation, Köln. Das Werbefestival in Cannes verleiht mit den Cannes Lions die angesehenste internationale Auszeichnung in der Design- und Werbebranche. Die Löwen werden im Rahmen des Cannes Lions International Festival of Creativity verliehen, welches 2017 bereits zum 64. Mal stattfand. Bei diesem wichtigsten Werbe- und Kommunikationsfestival werden jährlich rund 40.000 Beiträge aus der ganzen Welt eingereicht und von einer hochkarätig besetzten internationalen Jury beurteilt. Überzeugt hat THREEBOTS vor allem mit seinem interaktiven Konzept einer perfekt aufeinander abgestimmten Präzisions-Choreografie, die geschickt mit den fast menschlich anmutenden Bewegungen der Roboter und gleichzeitigen Animationen auf den Bildschirmen spielt. Yuji Suwa „Die drei Knickarmroboter zeigen nicht nur die Möglichkeiten unserer Robotertechnik, sondern erklären gleichzeitig anschaulich und spielerisch weitere Produkte. Dabei haben wir bewusst auf eine Choreografie der Roboter gesetzt, die mit den üblichen technischen Bewegungsmustern von Automaten bricht“, erläutert Yuji Suwa, Präsident der deutschen Niederlassung von Mitsubishi Electric Europe. Nicht nur die Roboter, sondern 90 % der verwendeten Komponenten des Exponates stammen aus dem eigenen Haus – darunter die Displays, Servomotoren, Controller und die gesamte Steuerungstechnik.

Datum: 03.07.2017 Bilder: Bild: Mitsubishi Electric Europe B.V.