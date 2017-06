zurück

OTC im Robot Welding Contest

Wer hat das beste Händchen für die Schweißtechnik? Anlässlich der Weltleitmesse Schweißen & Schneiden (Düsseldorf vom 25.-29.9.2017) findet der DVS Robot Welding Contest in Halle 13 statt, bei dem sich Besucher an Ort und Stelle von den konkreten Möglichkeiten und Ergebnissen des automatisierten Schweißens überzeugen können. Der DVS knüpft damit an den Erfolg des 1. Roboterschweißwettbewerbs 2015 auf der DVS EXPO in Nürnberg an.