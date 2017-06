Yaskawa investiert weiter in Europa

„Wie bereits die Investition in Slowenien und Allershausen, sind diese beiden Neuprojekte Teil unserer langfristigen Strategie für die Region Europa und Afrika. Damit bauen wir das Engineering und die Fertigungskapazitäten weiter aus, um noch besser auf Kundenwünsche eingehen zu können“, so Bruno Schnekenburger, Präsident Robotics Division Yaskawa Europa. Erst vor wenigen Monaten gab Yaskawa zwei größere Investitionsprojekte bekannt: In Slowenien entstehen ein neues europäisches Robotik-Entwicklungszentrum und eine neue Roboterproduktion, in Allershausen bei München wird das Headquarter der Roboter-Division um weitere 5.000 m2 Nutzfläche erweitert. Damit stärkt und erweitert das Unternehmen seine Produktionskapazitäten in Europa. Jetzt kündigt Yaskawa zwei weitere Großprojekte mit mehr als 10.000 m2 Produktions- und Bürofläche und einer Investitionsumme von über 10 Mio. Euro an: in Nantes, Frankreich, wird ein neues Gebäude mit einer Fläche von 6.700 m2 gebaut. Am neuen Standort werden die Produktbereiche ‚Drives, Motion und Control‘ sowie ‚Robotics‘ für den französischen Markt unter einem Dach zusammengeführt. „Mit einer Erhöhung der Fläche um mehr als 50 % sind wir gut für die Zukunft aufgestellt und können unsere Kunden noch besser und effizienter bedienen“, so Xavier Lucas, Präsident Yaskawa Frankreich. Das neue Gebäude wird direkt an der Autobahn A83 gebaut, nur wenige Kilometer vom heutigen Standort und dem Flughafen Nantes entfernt. Über das Bauprojekt in Frankreich hinaus wird in Torsås, Schweden, das bestehende Verwaltungsgebäude nach modernen Standards umgebaut. Zudem entstehen eine neue Fabrikhalle mit 2.600 m2 sowie neue Büroarbeitsplätze mit einer Fläche von 300 m2. Die Fertigstellung der neuen Gebäude ist für Ende 2018 geplant. In Schweden (Torsas) und Slowenien (Ribnica) wird Yaskawa Positionierer, Fahrbahnen, Vorrichtungen sowie standardisierte Schweißzellen für gesamt Europa und Afrika fertigen. Darüber hinaus fertigt Yaskawa in Schweden patentierte Greifer-Technologie für die Getränkeindustrie in Europa. Auch die Entwicklung und Fertigung spezieller Robotersysteme für die automatische Reparatur von Holzpaletten betreibt Yaskawa von Schweden aus. Diese Investitionen sind Teil der Europa-Initiative des Konzerns, wie sie Ende letzten Jahres von Hiroshi Ogasawara, President und CEO von Yaskawa Electric, sowie von Manfred Stern, Corporate Vice President Yaskawa Electric und CEO der Yaskawa Europe, auf einer Pressekonferenz in Frankfurt vorgestellt wurde. Neben dem Ausbau der Infrastruktur beinhaltet die Strategie auch die Stärkung des Entwicklungs- und Applikations-Engineering sowie Akquisitionen, um die Bereiche ‚Energy‘ und ‚Marine‘ zu stärken.