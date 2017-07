David Kehler folgt auf Alfred Müller

Seine Schwerpunkte in der neuen Position sieht er in der positiven Weiterentwicklung des Geschäftes. „In einem sich stark ändernden Markt sind wir mit unserem breiten Produktportfolio und als Systemlieferant gut aufgestellt. Mein Ziel ist es, nicht nur neue Kunden zu gewinnen, sondern die Beziehungen zu bestehenden Kunden zu pflegen und Ihnen mit unseren Ingenieurs-leistungen als Partner zur Seite zu stehen.“, umschreibt Kehler seine neue Aufgabe. Weiter ist er sich sicher: „Dies funktioniert nur, wenn wir eng mit unseren Kunden zusammen arbeiten und unsere Neuentwicklungen die Anforderungen des Marktes von morgen erfüllen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe sowie die damit verbundenen Herausforderungen und anspruchsvollen Wachstumspläne.“ David Kehler ist bereits seit knapp elf Jahren im Unternehmen tätig. Der 33-jährige hat bereits Erfahrung als Vertriebsleiter der schwedischen Niederlassung und trug dort die Verantwortung für zwölf Mitarbeiter. Zuvor war er in Schweden als Projektingenieur für die Betreuung der skandinavischen Länder zuständig. Bereits in Deutschland war David Kehler als Projektleiter für Skandinavien tätig. Er lebt mit seiner Familie in Würzburg. Kehler folgt auf den langjährigen Vertriebsleiter Alfred Müller(65). Dieser war 27 Jahre lang Vertriebsleiter in Mulfingen und steht ebm-papst weiterhin beratend zur Verfügung. www.ebmpapst.com