Ausgezeichnet

„In unserem Unternehmen sichert die konstruktive Zusammenarbeit mit den Lieferanten die Qualität unserer Produkte von Anfang an. Unsere Partner leisten ihren Beitrag durch hohe Flexibilität, Zuverlässigkeit und Kompetenz mit Hilfe von maßgeschneiderten Logistiklösungen“, so Thomas Pilz, geschäftsführender Gesellschafter Pilz GmbH & Co. KG, der den Preis auch überreichte. Zu den Ausgezeichneten gehören die Steckverbinderhersteller ept GmbH (Peiting), pk components GmbH (Wendelstein) und Würth Elektronik Stelvio Kontek S.p.A. (Oggiono, Italien), der Kunststoffteilezulieferer Stewo Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG (Helmbrechts-Haide) sowie der Kabelzulieferer TKD Kabel GmbH (Pliezhausen). Anlässlich der Verleihung des „Pilz Award 2016“ betonte Thomas Pilz die Bedeutung von Werten in den Geschäftsbeziehungen: „So wie das Zusammenleben im Privaten durch gemeinsame Regeln und Verhaltenskonventionen geprägt ist, so basiert auch das Miteinander der Unternehmen auf einem tradierten Wertefundament“, so Pilz. Dazu zählten die gegenseitige Wertschätzung und der respektvolle Umgang, auch Ehrlichkeit und Offenheit, Loyalität und Zuverlässigkeit sowie Hilfsbereitschaft und Fleiß. www.pilz.com