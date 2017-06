Eine Million Sicherheitsschalter

Das Unternehmen wurde 2007 zunächst als Vertriebsniederlassung gegründet, um am wachsenden indischen Markt für Maschinensicherheit zu partizipieren. „Schmersal ist bis heute der einzige Hersteller von Sicherheitsschaltern, der direkt in Indien produziert.“, so Sagar Bhosale, Managing Director der indischen Tochtergesellschaft. Zunächst war die Produktion vorwiegend für den indischen Markt bestimmt. Inzwischen zählen viele internationale Konzerne der Food-, Getränke- und Verpackungsbranche, der Stahl- und Bergbauindustrie, in den Branchen Metall, Automobile, alternative Energien, Kunststoff, Zement sowie der Aufzugbranche zu den Kunden. Ein Meilenstein erreichte das Unternehmen im April 2017: Im Werk Ranjangaon wurde der millionste Schalter produziert. Die Schmersal India Pvt. Ltd. beschäftigt heute rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter eine Auszubildende im Bereich Mechanik. In naher Zukunft soll diese Zahl auf 80 bis 85 Mitarbeiter steigen, da ein Produktionsanlage aus dem deutschen Werk Wettenberg nach Indien verlagert wird. www.schmersal.com