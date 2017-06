Zusammen stark

Die Basler AG, führender Hersteller von digitalen Industriekameras, hat zum 1. Juni 2017 die Übernahme der mycable GmbH mit Sitz in Neumünster abgeschlossen. Gründer und Geschäftsführer der mycable GmbH, Michael Carstens-Behrens, wird zukünftig für die Basler AG und die mycable GmbH tätig sein und deren Geschäfte weiterhin führen. Mit der Akquisition von mycable will Basler die Marktdurchdringung im kräftig wachsenden Bereich der Embedded Vision Technologie erhöhen. Gleichzeitig möchte Basler den Integrationsaufwand von Embedded Vision Technologien für seine Kunden gegenüber heute deutlich verringern. Mit seiner Kameramodulserie dart adressiert Basler seit mehr als zwei Jahren eine Vielzahl von Anwendungen im Bereich Embedded Vision. Die mycable GmbH wiederum ist ein erfahrener Anbieter im Bereich der Beratung und Entwicklung von Embedded Computing-Architekturen. Kunden, die Basler Kameramodule nutzen möchten, jedoch die aufwändige Anbindung an Embedded Processing-Plattformen scheuen, werden von dem Zusammenschluss und der damit verbundenen Kompetenzerweiterung profitieren. „Gemeinsam verfügen wir über ein großes Potenzial, um Embedded Vision Technologie für einen breiten Anwenderkreis nutzbar zu machen“, so Arndt Bake (Vorstand Marketing, CMO). www.baslerweb.com