E-Go-Kart voraus!

Das vollfunktionstüchtige E-Renn-Kart des Projektteams beschleunigt in 3,6 Sekunden von 0 auf 80 km/h und schafft eine maximale Geschwindigkeit von 126 km/h. Somit kann es das Fahrzeug locker mit aktuellen Rennkarts aufnehmen. Gesteuert wird das E-Kart mit modernster Technik des Automatisierungsspezialisten Sigmatek. Im Fokus des Projektes der vier Elektrotechnik-Maturanten der 5 AHET stand die Verknüpfung von Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit der E-Mobilität mit dem Spaß am Fahren und Renntauglichkeit. Um all diese Faktoren unter einen Hut zu bringen, ist modernste Automatisierungstechnik nötig. Sigmatek stellte dem Projektteam das außerordentlich kompakte S-DIAS-Steuerungssystem inklusive Safety zur Verfügung, das mit Vibrationsfestigkeit punktet. „Für uns war es eine Freude zu sehen mit wieviel Begeisterung die Jungtechniker Klemens Armstorfer, David Fingerlos, Lukas Furtner und Markus Sinzinger tatkräftig mit Automatisierungstechnik und Know-how bei der Arbeit waren. www.sigmatek-automation.com