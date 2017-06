Portfolio erweitert

Uwe Weiss, Inhaber und CEO von Weiss, dazu: „Die Entscheidung für den zusätzlichen Antrieb entspringt unserem Selbstverständnis als weltweiter Solution Provider. Unseren Kunden bieten wir in Zukunft eine 360-Grad-Kompetenz bei allen gängigen Automationslösungen und Antriebstechnologien. Ebenso in ihrer Verwendung in unterschiedlichen Märkten und Branchen.“ Weiss bietet seinen Kunden neben Einzelprodukten komplette Subsysteme bestehend aus unterschiedlichen Produkten und Technologien. Die bisher im Portfolio zu findenden Technologien reichen von der Elektro- und Servomechanik bis zum Direktantrieb. Diese Antriebsprinzipien setzt das Unternehmen bei vielfältigen Komponenten ein: von Basismaschinen wie Rundschalttischen oder dem Linearmontagesystem bis zu Handling-Einheiten wie Pick and Place, Achsen oder Dreheinheiten. www.weiss-gmbh.de