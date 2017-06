Management erweitert

Der Diplom-Ökonom Ambros war viele Jahre in leitender Position bei einer international führenden Unternehmensberatung im Bereich Corporate Finance tätig und verfügt über eine langjährige Management- und Berufserfahrung in den unterschiedlichsten Branchen innerhalb und außerhalb Europas, darunter USA und Russland. Er leitete sowohl strategische Unternehmens(ver)käufe und operative Unternehmensoptimierungen als auch Börsengänge. Darüber hinaus baute er in Indien über mehrere Jahre erfolgreich eine Outsourcing-Einheit auf. Seine umfassende internationale Expertise wird er nun als Geschäftsführer bei der Schmersal-Gruppe einbringen. Zum Führungsteam des Unternehmens gehören neben Michael Ambros und Michael Mandel die geschäftsführenden Gesellschafter, Heinz und Philip Schmersal. Ambros freut sich auf die neue Herausforderung: „Mir ist es wichtig, unser Unternehmen noch besser für die internationalen Märkte aufzustellen. Wir müssen die Kooperation innerhalb der Schmersal-Gruppe stärken und vorhandene Synergien nutzen, um auch in Zukunft im Wettbewerb zu bestehen und ein wichtiger Partner für unsere Kunden zu bleiben.“ www.schmersal.com