Plug-In erweitert Portfolio

Zudem besitzt das lüfterlose Embedded-System Onboard DVI-I, DVI-D und DisplayPort-Display-Schnittstellen für die Ultra-HD-4K-Auflösung. Die neue Serie ist für den erweiterten Temperaturbereich von -40 bis 75 °C designt und laut Angaben des Herstellers durch ihr robustes Konzept bestens für den Industrieeinsatz im Bahnbereich, für intelligente Transportsysteme (IST), im Fahrzeug-, und Flottenmanagement, Mobile NCR/DVR sowie für weitere zahlreiche intelligente Steuerungen der Industrie 4.0 / IoT (Internet of Things), Echtzeit-IIoT und grafikfähigen Embedded-Computing / Embedded-Echtzeit-Anwendungen geeignet. Eine 6- bis 36-V-Spannungsversorgung mit 80 V Überspannungsschutz und die Zertifizierungen EN50155 und EN50121-3-2 sorgen für einen reibungslosen Betrieb in zahlreichen industriellen Anwendungen. Die neue Systemserie verfügt weiterhin über Features wie sechs GigE-LAN-Ports mit 4 IEEE 802.3at (25.5W / 48V), PoE+ (vier Stück als RJ45 oder M12-Ausführung) ohne zusätzliche Stromanschlüsse, vier Front-Access-2,5-Zoll-SSD/HDD-Trays mit RAID 0, 1, 5, 10 Datensicherheit, drei SIM-Kartensteckplätze für 3G/4G/LTE/WiFi/GPRS/UMTS, einen Front-Access-CFast-Steckplatz, 8 x USB 3.0 (4 x Vorne, 4 x rückseitig), 4 COM RS-232/422/485 und 4 SATA-III-Anschlüsse (6Gbps). www.plug-in.de