Technologieführer investiert 13 Millionen Euro

In drei Bauphasen sollen innerhalb der nächsten zwei Jahre ein Verwaltungsgebäude sowie zwei Produktionshallen entstehen. Seit 2013 gehört der Getriebespezialist zum in Mulfingen (Baden-Württemberg) ansässigen Technologieunternehmen ebm-papst und wird von dessen Tochterunternehmen in St. Georgen (Schwarzwald) organisatorisch betreut. In Lauf entwickelt und produziert ebm-papst Getriebeteile wie Planeten-, Stirnrad- und Winkelgetriebe für die industrielle Antriebstechnik. Stefan Brandl, Vorsitzender der Geschäftsführung der ebm-papst-Gruppe, sieht in der Investition nicht nur eine räumliche Erweiterung, die aufgrund des stetigen Wachstums notwendig wurde, sondern erklärt: „Der Standort Lauf hat für uns eine hohe strategische Bedeutung im Ausbau unserer Systemkompetenz.“ Außerdem sei das Bauvorhaben ein klares Bekenntnis der langfristigen Sicherung des Standortes und seiner Beschäftigten. Der Spatenstich für das insgesamt knapp 10.000 m² fassende Gebäude ist für Anfang Herbst geplant. Wie bei ebm-papst üblich, wird der Neubau modern und umweltfreundlich gestaltet. www.ebmpapst.com