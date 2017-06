Schweißen lernen

Mit der Akademie Nord in Hamburg und der Akademie Süd in Bad Waldsee gibt es jetzt zwei zentrale Anlaufstellen für zielgerichtete Weiterbildung. Sebastian Schack, Schulungsleiter der Akademie, dazu: „Wir freuen uns, ein vielfältiges und bedarfsgerechtes Schulungskonzept zu präsentieren. Egal ob Anwender, Service- oder Vertriebsmitarbeiter, ob Kleinstbetrieb oder Großunternehmen, ob manuelle oder automatisierte Anwendung – für jede Zielgruppe bieten wir das passende Seminar.“ Die Dinse Ess Akademie erfüllt alle Ansprüche eines modernen Trainingsbetriebs. In repräsentativen Räumlichkeiten können Händler, Partner, Endkunden und Mitarbeiter weitergebildet werden. „Mit der Dinse Ess Akademie verknüpfen wir Theorie und Praxis. Ein hochqualifiziertes Experten-Team, großzügige Schulungsräume und ein Anwendungscenter für die Praxis bieten dafür optimale Voraussetzungen“, erklärt Torsten Lischke, Geschäftsführer von Dinse und Ess. Neben den Seminaren aus dem umfangreichen Schulungskatalog können auch maßgeschneiderte Individualschulungen gebucht werden. Selbstverständlich werden diese auf Wunsch auch vor Ort beim Kunden durchgeführt. www.dinse.eu