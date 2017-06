Individuelle Lösungen

Interessenten steht hierfür eine große Auswahl an Standardmodulen mit dem bewährten Afag-Befestigungsraster zur Verfügung – ob elektrisch oder pneumatisch angetrieben, mit Linearmotor, Spindel- oder Riemenantrieb. Mit dem Konfigurator profitieren Konstrukteure und Maschinenbauer von skalierbaren Standardsystemen, welche tausendfach bewährt, zu einer hohen Zuverlässigkeit führen. Das reduziert nicht nur Konstruktionszeiten, sondern auch Kosten in der Montage und senkt die Durchlaufzeit und somit die Kapitalbindung komplexer Anlagen beim Sondermaschinenbau. Der Handlingkonfigurator ist unter folgendem Link zu finden: http://eps.partcommunity.com/3d-cad-models/ Beim Handlingsystemkonfigurator sucht sich der Anwender das geeignete Handlingsystem aus und konfiguriert dieses über den Button CAD, bis es sämtliche Anforderungen erfüllt. Durch das Angebot aus über 20 Basissystemen lassen sich verschiedenste, individuell an ihre jeweiligen Gegebenheiten angepasste, Systeme konfigurieren. www.afag.com