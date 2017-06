Praxisnahe Trainings

In regelmäßigen Sicherheitstrainings üben die Flugbegleiter das Verhalten in der Luft, bei Landungen und zu Boden – in jeder Situation. Moderne Simulatoren ermöglichen diese Trainings, so dass Maßnahmenpläne nicht nur theoretisch gelernt, sondern auch praktisch geschult werden können. Das nordrhein-westfälische Unternehmen TFC Simulatoren & Technik GmbH stellt Kabinen-, Service- und Türtrainer her, mit denen die Kabinencrews unter äußerst realistischen Bedingungen trainieren können. Baumüller stattet diese realitätsnahen Türtrainer mit Servoantrieben aus, die unterschiedliche Situationen simulieren. Mit bis zu drei Servoantrieben pro Tür können die Funktionalitäten des Griffes und die Bewegungen Tür heben und Tür schwenken exakt eingestellt werden. „Früher haben wir hydraulische Lösungen eingesetzt“, sagt Thomas Reichelt, Fertigungsleiter bei TFC, „doch die servoelektrischen Lösungen können wesentlich präziser und schneller als die hydraulischen Systeme geregelt werden.“ So hat das Schulungspersonal die Möglichkeit, eine schwergängige Türe innerhalb von Sekundenbruchteilen zu simulieren. Gewählt hatte TFC die Servoantriebe von Baumüller, die aus den kompakten DSC-Servomotoren und den flexibel einsetzbaren Umrichtern b maXX 5000 bestehen, unter anderem wegen der umfangreichen Sicherheitstechnik. www.baumueller.com