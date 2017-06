Montagefreundliche Befestigungslösungen fixieren

Zwei neue, für unterschiedliche Belastungshöhen ausgelegte Universal-Befestigungssysteme von REIKU verbinden jetzt die schnelle, unkomplizierte Art der Montage mit weiteren Vorteilen in Form einer sehr hohen Rutschsicherheit und einer schonenden, nahezu verschleißfreien Fixierung des Kabelschutzes. Mit ihrer hohen Zuverlässigkeit im breiten Temperaturbereich von –40 °C bis +80 °C (Kurzzeitig bis 100 °C) tragen beide Ausführungen zu einem langzeitig störungsfreien Betrieb der Cobots bei, weil sie Ausfälle auf Grund von Schäden am Kabelschutz und in der Folge an der Verkabelung selbst weitestgehend ausschließen. Die neue Typenreihe LSDFB eignet sich für langsame bis durchschnittliche Cobot-Bewegungsgeschwindigkeiten bei zugleich geringen Belastungen. Die Befestigung erfolgt mit einem Klett-Grippband, das den Roboterarm umschlingt. In zwei Größen verfügbar, überdeckt ihr typischer Einsatzbereich Armdurchmesser von 54 mm bis 110 mm und Wellrohrdurchmesser von NW 17 bis NW 29. Der zugehörige Drehteller aus Polyamid (PA) ermöglicht eine variable Führung des Kabelschutzes mittels der aus dem gleichen Kunststofftyp hergestellten REIKU Spannschellen. Die ebenfalls neue Reihe MESUB ist mit ihrer Schelle aus rostfreiem Stahl, der Gelenkbolzenverschraubung und dem rutschhemmenden Gummiprofil aus EPDM für höhere dynamische und mechanische Beanspruchungen ausgelegt, wie sie für Industrie- und Palettier Roboter typisch sind. In sechs Varianten verfügbar, eignet sie sich für Roboterarm-Durchmesser von 54 mm bis 108 mm und zur Montage aller REIKU Spannschellenvarianten, von NW 17 bis NW 90, auf der integrierten Universalkonsole. Ein spezielles Adapterblech ermöglicht den Einsatz von REIKU Drehflanschen unter den Spannschellen. Der Cobot-Markt wächst mit großen Schritten und wird Schätzungen von Analysten zufolge bis 2020 einen Wert von über 3 Milliarden USD erreichen. Dazu Johann Kasper, Produktverantwortlicher für Roboter-Kabelführungen bei REIKU: „Viele dieser Systeme benötigen eine separate Versorgung der Arbeitsköpfe mit Druckluft, Hydrauliköl, Steuersignalen etc. und damit außen am Roboterarm verlegte Leitungen. Kunden von REIKU können dem entspannt entgegen sehen, denn unsere Kabelschutzrohre und die neuen, für Cobots speziell entwickelten Befestigungssystemen minimieren die Gefahr von ungeplanten Systemausfällen.“ www.reiku.com