Gesucht - gefunden

Der 936-seitige Katalog bietet alles Wissenswerte über das weltweit umfangreichste Produktportfolio für Schaltschranktechnik, Klimalösungen, Stromverteilung und IT-Infrastrukturen. Der Katalog erscheint als Print- und Online-medium in Deutsch und Englisch sowie demnächst in 13 weiteren Sprachen weltweit. Über den Internet-Auftritt (www.rittal.de) erhält der Nutzer weitere wertvolle Informationen zu jedem Produkt. So leitet das PDF des Katalogs durch eine Verknüpfung von Bestellnummer und Internet direkt auf die entsprechende Produktseite. Datenblätter, Konfigurationshilfen, CAD-Daten, Videos, Konformitätserklärungen, Leistungsdiagramme, Approbationen, Montage- sowie Bedienungsanleitungen und vieles mehr stehen auf Knopfdruck zur Verfügung. Die direkte Anbindung an den Rittal Online Shop bietet sowohl dem Konstrukteur als auch dem Einkäufer komfortable Funktionen für den effizienten Beschaffungsprozess. Das Handbuch kann formlos und kostenfrei bei Rittal angefordert werden (info@rittal.de). www.rittal.de