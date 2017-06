Klein, rund, neu

Das neue Kabelkanalprofil ist seit Ende April 2017 verfügbar. Das Blocan-Kabelkanal-System aus eloxiertem Aluminium besticht durch sein ansprechendes Design und zahlreiche durchdachte Details, die dem Anwender einen deutlichen Mehrwehrt bieten. Die Vielzahl der konstruktiven Details des Blocan-Kabelkanal-Systems erleichtert dem Anwender die Arbeit wesentlich: Der Deckel ist leicht zu öffnen – entweder vertikal nach oben oder über den Drehpunkt des Scharniers. Einlegbare Federstreifen halten ihn in Position. Flexible, optionale Montage- bzw. Trennstege erleichtern die Belegung des Kabelkanals und sorgen für Ordnung. Sie halten die Kabel in Position und verhindern speziell bei der Überkopfmontage das Herausfallen bereits gelegter Kabel. Die Kabelkanalprofile lassen sich wahlweise an Wände befestigen oder direkt an BLOCAN®-Profile montieren. Für die einfache und bearbeitungsfreie Befestigung an den Aluminiumprofilen der Blocan-Serie bietet RK Rose+Krieger die Kabelkanäle auf Wunsch mit Stanzungen (Ø 12 mm) im Abstand von jeweils 200 mm an. www.rk-rose-krieger.com