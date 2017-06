Einer für Alle

Das Conprosys M2M Gateway PLC ermöglicht SPS-Systemen unterschiedlicher Unternehmen mit bis zu 10 verschiedenen Verbindungen zu kommunizieren. Ein Systemintegrator ist damit in der Lage für mehrere Unternehmen/Kunden gleichzeitig den Status der Betriebe/Anlagen jederzeit mit einem Tablet-Computer oder Smartphone zu überprüfen. Wenn eine Abnormität bei fest definierten Parametern auftritt, sendet das Datenerfassungssystem eine entsprechende Alarmmeldung an den Systemintegrator per APP oder E-Mail, so dass hier entsprechend schnell und direkt darauf reagiert werden kann. Der CPS-MG341-ADSC1-111 IoT/M2M CONPROSYS Controller im exklusiven Vertrieb von PLUG-IN Electronic GmbH verfügt über eine LAN-Schnittstelle, Ethernet-Hub, isolierte RS-422/485-Port, isolierte digitalen Ein- und Ausgang, einen isolierten Eingangszähler sowie einen ebenfalls isolierten Zwischenkanal-Analogeingang und RS232C-Port. www.plug-in.de