Für die sichere Temperaturmessung

Die Varianten mit Ex- und SIL-Zulassung erlauben den sicheren Einsatz in anspruchsvollen Prozessanwendungen.



Der konfigurierbare Messumformer überträgt gewandelte Signale von RTD- und TC-Sensoren sowie von Widerstands- und Spannungsgebern auf den galvanisch getrennten 4- bis 20-mA-Stromausgang mit HART-7-Protokoll. Durch interne Sensorüberwachungsfunktionen und Gerätefehlererkennung wird eine hohe Messstellenverfügbarkeit erreicht. Ein optionales Aufsteckdisplay kann bei der B-Kopf-Variante zum Anzeigen des aktuellen Prozesswertes genutzt werden.



Die Geräteserie ist maßgeschneidert für alle Branchen, in denen eine besonders sichere und verlässliche Temperaturmessung gefordert ist. Einsatzgebiete sind zum Beispiel in der chemischen Industrie, bei Energieversorgern, in Kraftwerken oder in der Öl- und Gasbranche.



www.jumo.net