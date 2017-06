Wenn es darum geht zu überprüfen, ob gewisse Produktionsparameter innerhalb vorgegebener Grenzwerte liegen, bietet Baumer mit seinen PosCon-Lichtschnittsensoren eine interessante Alternative zu herkömmlichen Profilsensoren oder aufwendigen 3D-Laserscannern. Bei den PosCon-Sensoren handelt es sich um smarte, vorkonfigurierte Profilsensoren, die speziell auf Anwendungen wie die Vermessung von Objektkanten, Breiten, Höhen oder runder Objekte zugeschnitten sind. PosCon-Sensoren liefern präzise Messergebnisse für eine direkte Auswertung ohne komplexe Datenwolken oder teure externe Auswertungssoftware. Die PosCon-Sensoren funktionieren ohne Reflektor und lassen sich dank sichtbarer Laserline und der optisch ausgerichteten Achse schnell in Betrieb nehmen. Nach der Installation müssen dank der vordefinierten Messfunktionen nur noch wenige Parameter eingestellt werden, um präzise Messergebnisse zu erzielen. Ein weiterer Vorteil der Sensoren liegt in der direkten Ausgabe der Messwerte in Millimeter.



