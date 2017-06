zurück

Uhing bezieht neues Domizil

Branche aktuell

Standortwechsel - Was lange Zeit geplant war, wurde in diesem Frühjahr Wirklichkeit: Anfang April verlässt die Joachim Uhing GmbH & Co. KG die seit den 70er-Jahren genutzten Unternehmensgebäude in Mielkendorf. Das neue Domizil liegt in Flintbek. Bis ins Detail wurde es nach den Anforderungen des Betriebes konzipiert.