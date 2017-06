Balluff startet mit Wachstumssprung in das Geschäftsjahr 2017

Katrin Stegmaier-Hermle, als geschäftsführende Gesellschafterin verantwortlich für den kaufmännischen Bereich, dazu: »Wir sind mit Sensorik-, Identifikations- und Netzwerklösungen für die industrielle Automation seit langem auf einem konstanten Wachstumspfad. Allein in den vergangenen drei Jahren wuchs unser Umsatz um 19,2Prozent. Das entspricht einem durchschnittlichen Wachstum von jährlich 6,4 Prozent. Zudem haben wir gut gewirtschaftet.« Das EBIT verbesserte sich im Geschäftsjahr 2016 von 28 auf 33 Millionen Euro. Damit hat Balluff eine Umsatzrentabilität von neun Prozent erreicht (im Vorjahr 7,8 Prozent).



In das aktuelle Jahr ist Balluff extrem gut gestartet: Zum Stichtag 31. März weist das Unternehmen ein Umsatzplus von 22,7 Prozent aus. Der Gruppenumsatz stieg in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres im Vorjahresvergleich von 93,0 Millionen auf 114,1 Millionen Euro. Besonders hohes Wachstum verzeichnete die Gruppe auf dem nordamerikanischen Markt (36,2 Prozent) und im asiatisch-pazifischen Raum (42,6 Prozent).



www.balluff.com