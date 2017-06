Kuka Hauptversammlung entlastet Vorstand

Die Hauptversammlung hat Dr. Andy Gu (Vice President Midea Group), Paul Fang (Chairman/CEO Midea Group), Francoise Liu (HR Director Midea Group), Alexander Tan (Deputy CFO Midea Group), Prof. Dr. Michèle Morner (Inhaberin des Lehrstuhls für Personal, Führung und Entscheidung im öffentlichem Sektor an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer) sowie Prof. Dr. Henning Kagermann zu Mitgliedern des Aufsichtsrats gewählt. Prof. Dr. Henning Kagermann ergänzt das Gremium mit umfassender Expertise im Bereich Industrie 4.0. Außerdem folgten die Aktionäre dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, eine Dividende in Höhe von 0,50 Euro pro dividendenberechtigter Aktie für das Geschäftsjahr 2016 auszuschütten. Die Zustimmung zu den Tagesordnungspunkten kam mit großer Mehrheit zustande. Erfolgreiches Geschäftsjahr – Strategie bestätigt Kuka hat das Geschäftsjahr 2016 erfolgreich abgeschlossen und übertraf die Kennzahlen des Vorjahres teilweise sogar deutlich. Der Auftragseingang erreichte einen neuen Rekordwert von 3.422,3 Mio. € und profitierte von Zuwächsen vor allem aus Nordamerika und China. Die Umsatzerlöse lagen mit 2.948,9 Mio. € nahezu auf dem Niveau des Vorjahres. Zusätzliche Investitionen in Industrie 4.0, Big Data und mobile Robotik und Plattformen Um weiter die Innovationsführerschaft auszubauen und Vorreiter in Industrie 4.0 zu sein, wird Kuka im weiteren Jahresverlauf in die Entwicklung seiner Produkte, wie etwa die mobile Robotik und Plattformen, wie zum Beispiel Kuka Connect, investieren. „Software und Industrie 4.0 treiben das profitable Wachstum von Kuka“, betonte Dr. Till Reuter, CEO der Kuka Aktiengesellschaft, während der Hauptversammlung. „So ist unsere cloudbasierte Plattform Kuka Connect das elementare Bindeglied, das es ermöglicht, unsere Kunden bzw. unsere Roboter und Maschinen mit Netzwerken zu verbinden. Das Kuka Startup connyun bietet unseren Kunden ein ganzes Ecosystem, das sie in die Lage versetzt, alle Prozessschritte effizienter zu gestalten.“ Geschäftsentwicklung – Guidance 2017 Kuka ist erfolgreich in das erste Quartal 2017 gestartet und erwirtschaftete einen Auftragseingang auf Rekordniveau von 967,3 Mio. €. Für 2017 erwartet Kuka einen Anstieg des konzernweiten Umsatzes auf rund 3,1 Mrd. € und eine EBITMarge von mehr als 5,5% vor Kaufpreisallokation und Wachstumsinvestitionen. Die Investitionen betreffen konzernübergreifende Themen, wie zum Beispiel Digitalisierung, Industrie 4.0, Mobilität, General Industry und China. Details zu den Abstimmungsergebnissen werden in den nächsten Tagen auf der Website der Kuka AG veröffentlicht: https://www.kuka.com/de-de/investor-relations/hauptversammlung Die vollständige Rede des Vorstandsvorsitzenden Dr. Till Reuter wird ebenfalls auf der Website der Kuka AG veröffentlicht und ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.kuka.com/de-de/investor-relations/hauptversammlung