Die Innovation in der Teileinspektion

Bei den PosCon Sensoren handelt es sich um smarte, vorkonfigurierte Profilsensoren, die speziell auf Anwendungen wie die Vermessung von Objektkanten, Breiten, Höhen oder runder Objekte zugeschnitten sind. Nach der Installation müssen dank der vordefinierten Messfunktionen nur noch wenige Parameter eingestellt werden, um präzise Messergebnisse zu erzielen. Ein weiterer Vorteil der Sensoren liegt in der direkten Ausgabe der Messwerte in Millimeter. Die Werte können sofort in der Steuerung weiterverarbeitet werden. Die Einsatzbereiche liegen heute schwerpunktmässig im Automotivebereich, sowie der Metall- und Plastikverarbeitenden Industrie. Darüber hinaus sind die PosCon Sensoren dank der Check & Sort Applikationen, auch in der Verpackungs- und Pharmaindustrie zu Hause. www.baumer.com/qualitycontrol