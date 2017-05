Kunden der beiden Unternehmen profitieren von dem erweiterten Produktportfolio für die Bereiche Erfassung physikalischer Messgrößen, MMI, Automatisierung und glasfaseroptischer Messtechnik und zusätzlichen Serviceangeboten hinsichtlich Kalibrierung, Reparatur, Entwicklung und Fertigung. Auch die internationale Ausrichtung des Althen Gruppe wird durch nun sechs internationale Niederlassungen gestärkt und das internationale Netzwerk für Partner und Kunden weiter ausgebaut. Kunden profitieren von direkten Ansprechpartnern vor Ort und Verbesserungen in der Logistik. Fertigungs- und Entwicklungskompetenz gepaart mit herstellerneutraler Beratung sowie eine hauseigene Fertigung für kundenindividuelle Systemlösungen zeichnen das Erfolgskonzept von Althen aus. Der Zusammenschluss bringt zusätzliche Flexibilität und erweitert die Produktpalette. Das Unternehmen deckt die gesamte Messkette einer Vielzahl physikalischer Größen ab und wird durch MMI-Produkte (Man-Machine-Interface) wie beispielsweise industrielle Joysticks ergänzt. So profitieren unterschiedlichste Branchen vom umfangreichen Know-how der Experten und erhalten Beratung und Fertigung aus einer Hand. Dank Niederlassungen in der DACH-Region, den Beneluxländern sowie Frankreich, Großbritannien, den USA und Hongkong bieten Kunden weltweit immer den direkten Kontakt zum passenden Ansprechpartner vor Ort. „Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, zu den professionellsten Anbietern für Sensoren und Messtechniklösungen in Europa zu gehören“, erläutert Peter Rohrmann, Managing Director Althen Sensors & Controls Deutschland. „Der Zusammenschluss mit Altheris ist der nächste konsequente Schritt.“ Auch Jaques Hebing, Managing Director Althen Sensors & Controls Niederlande, ist von dem Erfolg des gemeinsamen Unternehmens überzeugt: „Wir sind ganz klar auf Wachstum ausgerichtet. Dazu nutzen wir unser internationales Vertriebsnetzwerk, das Kunden weltweit mit hochqualifizierter Beratung und passenden Messtechniklösungen versorgt.“