Hochsensibel und zuverlässig

Die Temperaturmessumformer Jumo dTrans T07 ist maßgeschneidert für alle Branchen, in denen eine besonders sichere und verlässliche Temperaturmessung gefordert ist. Einsatzgebiete sind zum Beispiel in der chemischen Industrie, bei Energieversorgern, in Kraftwerken oder in der Öl- und Gasbranche.