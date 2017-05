Noch nie wurden so viele motion plastics in bewegten Anwendungen eingesetzt wie heute. 2016 hat igus allein 1,2 Milliarden Kunststoffteile in Köln produziert und in die ganze Welt exportiert, hinzu kommen Leitungen, Antriebstechnik, Zubehör oder Dienstleistungen wie Konfektionierung. Die Mitarbeiterzahl wuchs im gleichen Zeitraum weltweit auf 3.180.

Das Ziel aller motion plastics ist es, Kosten zu senken und die Lebensdauer zu erhöhen. Denn Tribo-Polymere haben nach wie vor ein enormes Potenzial in der Industrieigus zeigt insbesondere in der Lagertechnik, dass es einfach wie nie zuvor ist, von metallischen Lösungen auf Kunststoff zu wechseln. So verfügt der neue Gleitlager-Allrounder iglidur G1 im Vergleich zum Vorgänger über eine doppelte Lebensdauer zum vergleichbaren Preis.

www.igus.de