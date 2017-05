Neubesetzung

Nach Abschluss seines Studiums der Allgemeinen Elektrotechnik an der Universität Erlangen-Nürnberg stieg Wucherer 1996 als technischer Vertriebsingenieur in die Siemens AG ein. Dort hatte er in der Folge verschiedene Fach- und Führungsaufgaben in Entwicklung, Fertigung und vor allem im Vertrieb in Deutschland und China. Zusätzlich studierte er berufsbegleitend Betriebswirtschaftslehre an der Universität Hagen und promovierte an der Fakultät Maschinenbau der Technischen Universität Chemnitz. Zuletzt war er für die Siemens AG als Sektor Industrie Präsident Nordostasien in China und danach als Geschäftsleiter Industrieanwendungen im Bereich Großantriebe und -motoren in Nürnberg eingesetzt. Anschließend wechselte er in seine jetzige Aufgabe als Geschäftsführer der wucherer consulting-technology.innovation.strategy. „Ich freue mich sehr, dass wir Herrn Wucherer für Bosch Rexroth gewinnen konnten“, so Rolf Najork, Vorstandsvorsitzender von Bosch Rexroth. „Mit seiner Expertise im Bereich der industriellen Automatisierungs- und Antriebstechnik ist er die ideale Besetzung, um unsere gestarteten Initiativen im Bereich Industrie 4.0 voranzutreiben.“ Mit seiner Ernennung zum Vorstandsvorsitzenden Anfang 2016 hat Rolf Najork bei Bosch Rexroth eine umfassende Neuausrichtung gestartet, welche neben einer neuen Unternehmenskultur und Strategie auch eine organisatorische Neuausrichtung beinhaltet. Ziel der Veränderungen ist es, das Unternehmen kundenorientierter, schneller und flexibler zu machen. „Wir setzen dabei in erster Linie auf zwei Aspekte“, so Najork. „Stärkung der Exzellenz in allen Bereichen unseres Unternehmens, von der Entwicklung und Fertigung bis hin zum Vertrieb. Darüber hinaus werden wir unsere Innovationskraft signifikant verstärken und damit den erfolgreichen Konsolidierungskurs weiter beschleunigen.“ www.boschrexroth.com