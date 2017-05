Erweiterter Aufgabenbereich

Außerdem ist Rüdiger Knevels als Member of Board eines von fünf Mitgliedern des Rollon-Vorstandes (Board), in dem alle strategischen Entscheidung hinsichtlich Investitionen und Akquisitionen besprochen und verabschiedet werden. Seit 2006 ist Knevels Geschäftsführer der deutschen Rollon GmbH in Düsseldorf. Diese Position wird er wie gehabt beibehalten. www.rollon.de