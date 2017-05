Hoher Besuch

Empfangen wurde das Mitglied der Landesregierung von Murrelektronik-Geschäftsführer Luis Rauch, dem Mitglied der Geschäftsleitung Jürgen Zeltwanger und dem Director of Corporate Marketing Steffen Hönlinger. Bei ihrer Stippvisite auf dem Murrelektronik-Messestand gewann Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut einen Eindruck über die Innovationskraft des international agierenden Unternehmens aus Oppenweiler, das ein regelmäßiger Gast auf der weltgrößten Industriemesse ist. Positiv bewertete sie die ausgeprägte Internationalisierung von Murrelektronik. Erst unlängst eröffnete das Unternehmen eine Niederlassung in Indien. Die Wirtschaftsministerin zeigte sich auch beeindruckt davon, wie die innovativen Produkte und durchdachten Konzepte des Automatisierungs-Spezialisten den Weg in die Welt von Industrie 4.0 ebnen. www.murrelektronik.com