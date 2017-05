Optimale Verarbeitung

Eine vibrationsfreie Bearbeitung mit höchsten Schnitt- und Vorschubkräften bei nur sehr geringen Störkanten sind nur einige Vorzüge des norelem 5-Achs-Spanners. Anwender können sehr kurze Werkzeuge einsetzen, welche die benötigten Toleranzen und Oberflächen garantieren. Gleichzeitig werden Werkzeugkosten reduziert. Die Spanner komplettieren moderne 5-Achs-Fräszentren.

Die Spannbacken passen sich schnell und sicher an beliebig geformte Werkstücke an. Dies wird durch die leichte Bedienbarkeit und Schnellverstellung mittels einer Skala ermöglicht. Der symmetrische Aufbau des 5-Achs-Spanners zentriert das Werkstück immer mittig. Die Zugspindel ordnet sich bei dieser Konstruktion unter der Werkstückauflage an. So ist der Kraftfluss beim Spannen der Werkstücke möglichst kurz und die Zugkraft hoch. Die Spannbacken weiten sich dadurch nicht unter Last auf und der Maschinentisch verspannt sich nicht. Die intelligente Spanntechnologie erhöht die Steifigkeit der Spannung für den Einsatz höchster Schnitt- und Vorschubkräfte.

Der 5-Achs-Spanner ist mit einer Backenbreite von 90 und 125 mm erhältlich. Einspannweiten sind von 20 bis 320 mm möglich. Weitere Grundplatten und Verlängerungswellen können die Einspannweite theoretisch unendlich verlängern. Der Spanner kann auf T-Nutentische, Rastersysteme sowie mit einem Adapterflansch auf die gängigen Nullpunkt Spannsysteme montiert werden. Der Anwender findet bei norelem zusätzlich ein umfangreiches Zubehörsortiment für ein universelles Spannelement.

www.norelem.de