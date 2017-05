Ausbau in Indien

Die Einweihung fand in Anwesenheit von Herrn Andrea Torcelli, Global R&D Director für Mobile & Wind Solutions und Herrn Kennady Kaippally, Country Manager India für Mobile & Wind Solutions statt. Mittlerweile arbeiten dort tagtäglich 20 Maschinenbauingenieure an der Entwicklung spezieller Innovationen und neuer Produktlösungen für den indischen Markt. Das F&E-Team arbeitet zudem von Indien aus Hand in Hand mit allen Kunden weltweit, um individuelle und marktgerechte Lösungen für die verschiedenen Bereiche wie Landwirtschaft, Erdbau-, Bau-, Konstruktion-, Material Handling sowie Windkraft und Elektromobilität zu entwickeln.

Forschung und Entwicklung sind bei dem italienischen Traditionsunternehmen Bonfiglioli seit der Gründung vor über 60 Jahren stets eine treibende Kraft gewesen. Die globale Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Bonfiglioli hat ihren Sitz im indischen Chennai und konzipiert von dort aus wegweisende Antriebstechniklösungen für mobile Maschinen & Windenergie-Anwendungen auf der ganzen Welt.

www.bonfiglioli.de/de-de