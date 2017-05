Stein Technologietag

Die Tagung fand bei der Firma Festo AG & Co. KG in deren Werk im baden-württembergischen Ostfildern-Scharnhausen statt. Andreas Lücke, Leitung Verkauf Deutschland Südwest, und Stein-Geschäftsführer Jürgen Noailles begrüßten die Teilnehmer. Diese konnten sich in den Räumen der „Ideenschmiede“ von Festo in interaktiven Vorträgen über Themen wie Steuerung, Montageplanung und effiziente Montagekonzepte umfassend informieren. Die Referate hielten Experten aus dem Hause Stein. Lebhafte Diskussionen im Anschluss daran belegten den hohen Praxisbezug der Veranstaltung. Auf großes Interesse stieß ein Werkstückträger-Transportsystem, das im Atrium von Festo aufgebaut war. Die Teilnehmer erlebten moderne Montagetechnik live und informierten sich über höhenverstellbare Arbeitsplätze, eine effiziente Steuerungslösung und standardisierte Baugruppen. Ein Anwenderbericht von Festo über eine bestehende, innovative Stein Anlage die in Rohrbach fleißig Festo Produkte produziert, rundeten den Technologietag ab. www.stein-automation.com