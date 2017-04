Neues Flaggschiff

Dank eines TK0-Wertes von 0,005 %/10 K zeigen Temperatureinflüsse so gut wie keinen Einfluss auf das Messergebnis. Dank der integrierten und einzigartig hohen Grundgenauigkeit von T12HP sowie der daraus resultierenden FlexRange-Funktion kann der Anwender in jedem beliebigen Teilbereich über den gesamten Messbereich wie mit einer Lupe genauere Analysen durchführen. Im Gegensatz zu anderen marktüblichen Technologien (Dual Range) genügt es, verschiedene Messaufgaben mit nur einer Kennlinie zu messen. Ein Umschalten auf einen zweiten Messbereich gehört mit T12HP der Vergangenheit an. Die Rüstzeiten am Prüfstand reduzieren sich und die Auslastung sowie die Anzahl der Tests können gesteigert werden.



