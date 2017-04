zurück

Geregelte Bewegung

Produktbörse

Schwenkeinheit - Für das Einschwenken von Werkzeugen werden häufig einfache Pneumatikzylinder verwendet. Die Kompressibilität der Luft steht allerdings einer halbwegs kontrollierten Regelung des Bewegungsablaufs entgegen. So ergibt sich eine Drehmomentlücke bei konventionellen Schwenkeinheiten, in der das vom Zylinder auf den Drehbolzen und damit auf den Arm wirkende Drehmoment in der Endstellung um etwa 50 Prozent abfällt.