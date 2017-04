Elternfreundlicher Arbeitgeber

Der TÜV Rheinland, der das Unternehmen bereits seit 2012 jährlich als »Ausgezeichneten Arbeitgeber« zertifiziert, führte deshalb in diesem Jahr ein noch umfangreicheres Audit durch. Neben den grundlegenden Aspekten: Prozesse im Personalbereich, Ethik, Unternehmenskultur und Organisation wurden besonders die Wago-Leistungen für ein familienfreundliches Arbeitsumfeld geprüft und mit dem Prüfsiegel und dem Zusatz »Elternfreundlich« ausgezeichnet.



Gelobt wurde vor allem das umfangreiche »Wago Family«-Programm, dessen Bestandteile auch zielgruppenspezifisch kommuniziert werden. »Unser Angebot enthält verschiedene Bausteine, die nicht nur jungen Eltern Hilfestellung geben, sondern auch das Thema Pflege von Angehörigen berücksichtigen«, erklärt Julia Bunte, die in der Personalabtei-lung für Wago Family verantwortlich ist. Ein wichtiger Aspekt sei die qualifizierte Betreuung von noch nicht schulpflichtigen Kindern. Deshalb kooperiert Wago an seinem Mindener Stammsitz mit dem Kinderschutzbund und hat unter anderem mit ihm und weiteren Unternehmen die Kindertagesstätte »Löwenzahn« gegründet, die ein flexibles Betreuungskonzept für die Kinder der Mitarbeiter bietet. »Wir zahlen außerdem einen freiwilligen Betreuungskostenzuschuss für nicht schulpflichtige Kinder«, so Bunte. Die Personalabteilung hält auch, wenn dies gewünscht wird, mit den Kolleginnen und Kollegen in Elternzeit Kontakt, informiert per Newsletter und bietet Weiterbildungsmaßnahmen an.



