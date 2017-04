National Instruments zählt zu den besten Arbeitgebern in Deutschland

Georg Plasswilm, Central & Eastern Europe Regional Sales Director bei NI, dazu: »Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder zum ausgewählten Kreise von ›Deutschlands Besten Arbeitgebern‹ zu gehören. Bei National Instruments pflegen wir eine von Vertrauen und Respekt geprägte Kultur und schaffen damit die Voraussetzungen für Erfolg und Spaß am Arbeitsplatz, wovon selbstverständlich auch unsere Kunden profitieren.« Bewertungsgrundlage war eine ausführliche anonyme Befragung der NI-Mitarbeiter zu zentralen Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen in die Führungskräfte, Qualität der Zusammenarbeit, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und Work-Life-Balance. Am aktuellen Great-Place-to-Work-Wettbewerb »Deutschlands Beste Arbeitgeber 2017« nahmen rund 700 Unternehmen aller Größen und Branchen teil.



www.ni.com/germany